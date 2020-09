Delle Site & Partners, studio privato specializzato nei servizi di consulenza per l’accesso al credito e per il finanziamento delle imprese attraverso i diversi bandi di carattere regionale, nazionale ed europeo, si rinnova trasformandosi in una vera e propria agenzia finanziaria ai sensi della normativa di settore.

Con il Confidi di riferimento, lo studio è anche sportello diretto di numerosi istituti di credito, con possibilità di gestire le richieste di finanziamento senza recarsi in filiale, oltre a poter svolgere attività di “service” presso le filiali delle maggiori banche italiane convenzionate.

CONSULENZA CREDITO & FINANZA

Lo Studio Delle Site, uno Specialist dedicato al credito e alla finanza nato dall’esperienza di “service” verso primarie associazioni di categoria dell’artigianato, del commercio e della piccola industria, grazie alla partnership con esperti in ambito bancario e finanziario, è un punto di riferimento per gli studi commerciali, tributari, legali e del lavoro che necessitano di assistenza per la propria clientela aziendale e privata al fine di accompagnarla verso l’accesso al credito bancario, l’ottimizzazione delle linee di credito e del rating aziendale, la ricerca di finanza agevolata (contributi a fondo perduto, microcredito, MCC) e alternativa ai circuiti bancari tradizionali.

COLLABORAZIONI CON STUDI PROFESSIONALI

Lo Studio Delle Site & Partners punta ad essere lo sportello di consulenza bancaria e finanziaria per tutti quei professionisti e studi che già assistono le imprese in altri campi: commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, fiscalisti, studi legali e tecnici.

Oggi assistere le imprese nel campo bancario e finanziario implica una specifica competenza e una alleanza di cervelli.

A CHI SI RIVOLGE?

Lo Studio Delle Site & Partners offre servizi di consulenza ad alto valore aggiunto studiati su misura del cliente e rivolti a tutte le tipologie di impresa, incluse start-up e imprese costituende prive quindi nel rapporto con banche e finanziatori della garanzia di uno storico.

Lo Studio fornisce supporto alle aziende italiane facilitandole nell’accesso ai fondi stanziati per finanziare lo sviluppo del tessuto economico-produttivo del territorio di appartenenza e l’internazionalizzazione d’impresa ma anche nel ricorso ai canali bancari ordinari, attraverso la fornitura alle imprese delle mancanti garanzie necessarie per la concessione dei fidi.

BANDI E FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

Nell’ambito della finanza agevolata, si individuano bandi e canali di finanziamento a tasso zero o vicino allo zero, ovvero con una quota di fondo perduto, calibrati sull’azienda o sulla piccola attività, le quali saranno supportate da una consulenza professionale durante l’intero iter della domanda di finanziamento.

SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE: INVESTIMENTI, SCORTE, LIQUIDITÀ

Grazie al Confidi e agli Istituti convenzionati, Delle Site & Partners supporta le attività d’impresa nell’accesso a finanziamenti a breve termine (quindi liquidità a breve, fidi di cassa, scoperti di cc, anticipo contributi, scorte a breve termine), finanziamenti a medio / lungo termine (per acquisto scorte, investimenti, ripristino di liquidità), conti corrente, noleggio operativo, prestiti a persone fisiche, cessioni del quinto, factoring e leasing.

Lo Studio può supportarvi anche nell’ambito della ristrutturazione e nel risparmio energetico, con specifici prodotti finanziari, nonché nell’avvio di nuove attività (anche con riferimento agli incentivi per l’imprenditoria femminile e l’imprenditoria giovanile) e con particolari strumenti agevolati, in riferimento alla vigente legislazione europea, nazionale e regionale. Le numerose convenzioni locali e nazionali permettono alle aziende medio-grandi ed alle piccole attività commerciali ed artigiane di essere supportate da una attività di consulenza professionale continuativa nel tempo relativamente alle diverse fasi di sviluppo dell’impresa

CONSULENZA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Lo Studio Delle Site & Partners, grazie a strumenti telematici e sportelli locali attivi presso gli studi partners è in grado di operare su tutto il territorio nazionale. La sede dello studio è a Latina in Via delle Medaglie d’Oro n.8. www.studiodellesite.eu – www.facebook.com/studiodellesite – Tel. 351.5099879 – E-mail: info@studiodellesite.eu