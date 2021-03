Degrado dei monumenti donati dalle associazioni, LBC colleziona un altro tradimento

Katiuscia Laneri – “La cultura come fondamento della comunità e dello sviluppo”, recita così il paragrafo B del programma con cui LBC, e l’allora candidato sindaco Coletta, si sono presentati alle elezioni amministrative del 2016. A farlo notare è Andrea Chiarato, esponente di Fratelli d’Italia, che ricorda come “nel fantastico libro dei sogni mai realizzati con cui Latina bene Comune ha ingannato la nostra città si potrà leggere che per il recupero del patrimonio culturale era necessario un censimento dello stesso, dopodiché si sarebbe dovuto reperire i necessari finanziamenti per la riqualificazione, in collaborazione con gli operatori locali al fine di renderlo fruibile per la comunità”.

A dimostrazione di come quelle del programma di Coletta fossero solo promesse acchiappavoti, che sta ribadendo oggi nel tentativo di proseguire con il mandato anche nelle prossime elezioni, sono le condizioni in cui versa la piazzetta ospitante il monumento realizzato dal compianto artista Roberto Fabiani, donato per il 70° anniversario della fondazione di Latina dalle associazioni Lions club Latina Host, Lions club Latina mare, Associazione culturale campana e Serra club international.

“Oltre ad essere un indegno spettacolo che non fa onore alla memoria di un grande artista pontino come Fabiani – continua Chiarato – questo degrado nel cuore di Latina è uno schiaffo a tutto il mondo dell’associazionismo che con grande spirito civico tanto ha dato e tanto continua a dare alla nostra città”.

In questi giorni a ricordare il tradimento del patto siglato con i cittadini da parte del Sindaco Coletta sono le esternazioni di ex ellebiccini ed attuali consiglieri di opposizione come Antoci e Tassi. Entrambi, infatti, parlano di fallimento del movimento in cui per primi hanno creduto e lottato per la sua costituzione.

A questi Chiarato ricorda che “anche se hanno lasciato la maggioranza, dovrebbero portare avanti quello che c’era scritto sul programma con cui sono stati eletti. Ma forse pretendo troppo, del resto se avessero avuto un po’ di dignità da tempo si sarebbero dimessi lasciando la poltrona di consiglieri comunali invece di accasarsi con altri movimenti pronti per fare l’ammucchiata arcobaleno alle elezioni di ottobre insieme a PD ed LBC” e poi chiude con uno dei principi di Melvin Jones, fondatore del Lions International: “Non potrai andare molto lontano finché non comincerai a fare qualcosa per qualcun’altro”.