L’emergenza Coronavirus sta cambiando abitudini, stili di vita ma sta, soprattutto, incidendo in modo drastico sulla società l’economia, l’occupazione.

“La politica in questi giorni concitati – spiega il presidente di Confcommercio, Giovanni Acampora – sembra aver lasciato il posto ad un apparato

burocratico che ha lasciato più spazio a soluzioni considerate «tecnicamente

necessarie» che a scelte “politicamente doverose”.

Il decreto partorito, cosiddetto “Cura Italia” ne è la prova lampante.

“In una situazione di emergenza dove oltre il nostro sistema sanitario è prossimo al collasso e dove migliaia di imprese lo sono già, ci si aspettavano provvedimenti chiari, semplici, immediati e di equità sociale. Occorre fare di più, molto di più! Il decreto nella sua formulazione rappresenta una goccia in un oceano”.

Le imprese si aspettavano e si aspettano interventi che rispondano

essenzialmente a tre criteri: immediatezza nel disporre degli aiuti, chiarezza delle informazioni, facilità di accesso.

Per combattere l’emergenza epidemiologica ed i suoi effetti sul piano economico e sociale, siano stati messi in campo 25 miliardi di euro.

“Il governo Conte ha annunciato in conferenza stampa un nuovo provvedimento ad aprile prossimo con risorse derivanti dalla riprogrammazione di fondi europei, è altrettanto vero, come sostenuto anche dal nostro presidente nazionale Sangalli che “le misure adottate sono una prima e non sufficiente risposta alle istanze formulate da Confcommercio al Governo”. Serve – continua Aacampora – un intervento più robusto da Roma e da Bruxelles. Tanto ancora c’è da fare per le nostre imprese sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo in termini di fruibilità, chiarezza e semplificazione delle procedure amministrative”.

Le misure adottate, che offrono una prima, ma certo non sufficiente risposta alle istanze formulate dalla Confederazione al Governo in queste settimane, si articolano su quattro assi tematici e altre misure settoriali:

1.) finanziamento e altre misure per il potenziamento dei Sistema sanitario

nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul

fronte dell’emergenza (per circa tre miliardi e mezzo);

2.) sostegno ad occupazione e lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito (per circa 10 miliardi);

3.) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il

sistema bancario e l’utilizzo del Fondo centrale di garanzia;

4.) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e premi ai

dipendenti che restano in servizio.

“Il Governo ha annunciato un nuovo decreto ad aprile con l’aiuto dell’Europa e ciò sarà indispensabile per la sopravvivenza delle nostre imprese, e

lo dico da europeista convinto, sarà anche lo spartiacque fondamentale per capire il futuro dell’Europa. Stiamo combattendo una guerra contro un nemico subdolo ed insidioso, dobbiamo serrare i ranghi, assicurare i rifornimenti alle nostre truppe, soccorrere – continua Acampora – i nostri feriti ed avere le armi per combatterla”.

Nell’ambito dell’accesso al credito e sostegno alla liquidità significativo il

potenziamento delle disponibilità del fondo centrale di garanzia per 1,2 miliardi di

euro con innalzamento della garanzia diretta fino all’80 per cento e della

riassicurazione fino al 90 per cento e la moratoria sui prestiti bancari fino a

settembre 2020.

“Una volta vinta, perché la vinceremo questa battaglia, bisognerà pensare a mettere in campo uno straordinario piano di rilancio economico-sociale e di immagine del nostro Paese. Occorrono scelte chiare e decise, noi – conclude Acampora – faremo la nostra parte e non ci tireremo indietro!”.