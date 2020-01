Il Consiglio nazionale forense si è pronunciato ed ha accolto il ricorso presentato, dagli avvocati Dino Lucchetti e Lucio Anelli, candidati nella lista avversa a quella di Gianni Lauretti.

Decaduti, quindi, i consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Latina con doppio mandato.

I consiglieri Giovanni Lauretti, Antonella Ciccarese, Pietro De Angelis, Angelo Farau e Aldo Panico si erano già dimessi a seguito dei contrasti con la presidente del tribunale di Latina, Caterina Chiaravalloti.

Secondo il Cnf entrambi i due mandati svolti dai consiglieri sarebbero durati più di due anni (cosa contestata dai 5 avvocati), e pertanto non sarebbero stati di nuovo eleggibili. Il Cnf ha anche spiegato che la norma che prevede la non eleggibilità al terzo mandato non è incostituzionale.

A presentare il ricorso erano stati gli avvocati Denise Degni, Maria Clementina Luccone, Federica Pecorilli, Maria Luisa Tomassini, Alessia Verdesca Zain, Mariacristina Vernillo, Aurelio Cannatelli, Umberto Giffeni, Marco Scarchilli e Pierluigi Torelli. Contestavano che i 5 consiglieri si trovassero nella situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 3 della legge 113 del 2017 e che per questo motivo la loro elezione era da considerarsi nulla.

Con il commissariamento dell’Ordine, i candidati della lista che ha presentato ricorso non potranno comunque prendere il posto di quelli decaduti.