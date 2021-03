di Katiuscia Laneri – Il tema vaccini la fa da padrona e non si poteva evitare di iniziare l’intervista con questo argomento: “Sicuramente qualcosa non ha funzionato e oggi l’Europa rischia di bruciare quel tempismo avuto nella fase iniziale, sia reagendo con risorse economiche sia accelerando la ricerca verso l’individuazione del vaccino”, questa la risposta dell’europarlamentare di Forza Italia, Salvatore De Meo raggiunto telefonicamente a Bruxelles prima della sua partecipazione al tavolo tecnico organizzato dal CNA su concessioni demaniali e direttiva Bolkestein, al fine di analizzare e condividere le azioni da intraprendere per difendere e sostenere gli operatori balneari.

“Oggi non sta governando adeguatamente il monitoraggio sia nella fase della produzione, sia nella fase della distribuzione – continua -. E le ultime vicende mostrano criticità ulteriori che l’Europa dovrebbe affrontare con più determinazione, per sciogliere qualsiasi forma di riserva e di dubbio che in questo momento non aiutano assolutamente quello che è un piano vaccinale. Bisogna assolutamente spingere le industrie produttrici del vaccino a rispettare gli impegni contrattuali ed evitare che questa commessa venga considerata alla stregua di altre. Quindi, non sono tollerabili riserve, ritardi o raggiri. Tanto è vero che abbiamo chiesto più volte di monitorare le eventuali esportazioni, perché non fossero prese in considerazioni prima della conclusione degli accordi con l’UE. Nonostante tutto, abbiamo tante dosi ancora in ritardo, con conseguenziale rallentamento della ripresa economica”.

Quali possibilità andrebbero sfruttate prima di ogni altra per la rinascita post pandemia?

“L’Europa ha sempre dato delle opportunità che purtroppo le amministrazioni pubbliche e le imprese italiane non hanno saputo cogliere in pieno. Parlo di tutti i fondi strutturali e di tutte le risorse che sono state messe a disposizione, tanto quanto agli altri paesi europei, ma che, causa probabilmente anche di una mancanza di competenze, non sono state utilizzate. Risorse che io definisco ‘ordinarie’. In questo momento l’Europa ha messo a disposizione ulteriori risorse, quelle ‘straordinarie’: Next Generation e del Recovery Fund. Sta ai singoli governi nazionali a dover capire in quale direzione andare. Sicuramente ci sono dei limiti, come ad esempio che una parte di questi fondi dovranno essere destinati alla transizione green, alla transizione digitale. Abbiamo davanti a noi degli scenari nuovi ai quali bisogna essere pronti e preparati in cui si possono creare delle nuove funzioni, dei nuovi lavori. C’è bisogno però che l’Italia, in modo particolare, sappia accompagnare l’utilizzo di queste risorse a delle riforme strutturali, che sono quelle della pubblica amministrazione, quelle del fisco, quella della giustizia. Queste risorse non diventeranno spesa produttiva se contestualmente non rimuoviamo alcune criticità che ci hanno molto appesantiti e condizionati. Una tra tutte il codice degli appalti che vede spesso gli investitori scappare da qualsiasi possibilità perchè ci sono dei meccanismi contorti e lunghi che non rendono affidabile nessun tipo di investimento”.

Da ex sindaco di Fondi, dopo l’esperienza europea cosa cambierebbe nell’amministrare una città?

“Sicuramente investirei molto nelle competenze e nella formazione del personale, oltre a circondarmi di tecnici del territorio in grado di interpretare quelle che sono le opportunità dirette o indirette che arrivano dall’UE. Da ex sindaco so bene che gli amministratori locali, per quanto dotati di buona volontà, poi non sempre hanno gli strumenti per poter trasformare i diritti politici in progetti concreti. Soprattutto perché mancano le risorse umane, piuttosto che quelle economiche, sufficienti e adeguatamente formate. Anche le imprese del territorio vanno guidate per far si che riescano a rigenerarsi, rinnovarsi anche tecnologicamente, così da poter contribuire allo sviluppo della città che, come tutte le altre, deve essere orientato verso un modello digitale e sostenibile. Quindi, sicuramente l’esperienza europea mi ha reso più consapevole di quante opportunità ci sono che non sempre sono poi state riportate in modo concreto. I finanziamenti in Italia vengono spesso sfruttati male, senza lungimiranza”.

Come dovrebbe essere il prossimo Sindaco di Latina?

“Latina deve assumere il suo ruolo dominante di una provincia ricca di potenzialità. Una provincia che però deve far fronte ad una serie di criticità, da quelle infrastrutturali a quelle che ci hanno spesso mortificato rispetto a tante altre realtà d’Italia o della regione stessa. Bisogna essere pragmatici e consapevoli di svolgere un ruolo difficile, oggi più che mai, visto che sarà un sindaco che erediterà anche tutte le criticità della pandemia che lascerà sicuramente i suoi postumi. Un sindaco che mi auguro riesca ad avere una visione di una città che ha vissuto una serie di tensioni e turbolenze che non fanno bene alla politica e soprattutto ai cittadini, che meritano di riporre la fiducia in una classe dirigente capace di rispondere al meglio a quelle che sono le proprie esigenze. Latina è una città che può puntare molto sul turismo, sulla sua identità, per quanto giovane. Andiamo, infatti, verso la celebrazione della sua fondazione e quindi anche questa potrebbe essere occasione per dare alla città una dimensione moderna, innovativa, ma soprattutto che diventi motore dello sviluppo economico di tutta la provincia”.

E’ altissima anche la vocazione agricola della città, quali sono le opportunità messe in campo che consiglia di cogliere.

“Sono tante, come sempre, la nuova Politica Agricola Comune licenziata nei mesi scorsi vedrà ulteriori risorse, sebbene leggermente minori rispetto al precedente bilancio europeo 2014/2020. I fondi saranno destinati a progetti atti a contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, all’innovazione tecnologica delle aziende, così che tutti insieme si possa andare verso questo cambiamento epocale che l’Europa si è posta come obiettivo. Mentre il mio obiettivo è quello di far emergere sempre di più le peculiarità del nostro territorio, con i suoi prodotti, produttori e imprese”.

Proprio per creare un ponte tra Europa e imprese, cittadini ed amministratori locali, Salvatore De Meo ha creato la piattaforma web www.insiemeineuropa.it in cui si trovano diversi webinar tematici come quello che si terrà venerdì 19 marzo 2021 e che vede protagonisti giovani imprenditori che dimostreranno che fare impresa è possibile, anche se non semplice, e come sfruttare le risorse messe a disposizione dall’UE. A raccontarsi, dalle ore 18.30 su piattaforma zoom, saranno: Giorgio Iannucci, CEO fondatore “Collection Sartoria”; Enrico Ferrari, produttore dell’aceto di kiwi “L’Agro di kiwi”; e Alessandro Andreazzi, board member Termo SpA.