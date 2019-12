Quattro milioni e mezzo di euro.

A tanto ammonta il finanziamento ottenuto dal Comune di Sperlonga a seguito dei danni provocati dal maltempo tra il 28 e il 29 ottobre 2018.

I fondi sono suddivisi in 3.735.000 euro per le attività produttive, 243.000 euro per abitazioni civili e rurali e 512.000 euro per le infrastrutture pubbliche comunali.

Il dipartimento della protezione civile della Regione Lazio ha messo nero su bianco il provvedimento.

Entro il 10 gennaio le risorse saranno trasferite ai Comuni.

I contributi finanziari riguardano in particolare le aziende agricole, le attività balneari, le abitazioni danneggiate nonché le infrastrutture pubbliche.

“E’ questo un “sospiro di sollievo” – interviene l’assessore all’assetto del territorio, Stefano D’Arcangelo – per tutti ed in particolare per le imprese che aspettavano con ansia e preoccupazione questo provvedimento regionale per poter rilanciare le proprie attività produttive e occupazionali. Bisogna dare atto all’ottimo lavoro fatto dal dipartimento della protezione civile e dal commissario straordinario Tulumello con il quale il sindaco di Sperlonga Cusani e la struttura dello “Sportello Amico”, appositamente costituito a livello comunale, hanno collaborato “gomito a gomito” senza risparmio ed anche in orari notturni per fronteggiare adeguatamente l’emergenza, censire le aree effettivamente colpite e istruire correttamente le pratiche per l’indennizzo dei danni”.

La speranza è che gli impegni assunti vengano concretamente onorati nei tempi stabiliti.

“Il tutto – conclude D’Arcangelo – per consentire al sindaco ed alla nostra struttura operativa comunale di procedere rapidamente all’erogazione dei finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari, previa verifiche della documentazione dei preventivi e delle spese effettuate dai soggetti interessati”.