Peggiorano le condizioni di salute del sindaco di Latina Damiano Coletta.

Risultato positivo al covid 19, prima al tampone rapido, quindi al molecolare, aveva deciso di passare la quarantena a casa, da dove diceva di stare bene e di voler continuare a lavorare.

Nelle ultime ore, come detto, la situazione è peggiorata costringendo i medici che lo hanno in cura al ricovero presso l’ospedale di Latina per polmonite.

Una misura resa necessaria per la somministrazione della terapia antivirale.