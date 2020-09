Una delle domande che in questi giorni che precedono, per qualcuno, il rientro degli alunni nelle classi, è la procedura che le scuole dovranno adottare in caso di positività al coronavirus.

A spiegarlo, anche attraverso la pagina facebook della regione, è stato l’assessore alla salute Alessio D’Amato, che ha spiegato come: “Dove ci saranno positivi procedemmo con test su tutta la classe e a campione sul resto degli alunni.

Ci aiuterà il test salivale che lo Spallanzani validerà entro fine mese. Meno invasivo, sarà più facile da usare con i bambini più piccoli. Se ne occuperanno le nostre Uscar, le taskforce mobili e le equipe anti-Covid”.

Insomma, non basterà un solo positivo, o malato, per chiudere un intero istituto. Questo, almeno nelle intenzioni.