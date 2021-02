Un murales per ricordare Willy Monteiro Duarte.

Questo l’omaggio della regione Lazio e queste le parole del presidente della regione, Nicola Zingaretti, in merito a questa opera: “La tragica morte di Willy Monteiro Duarte è stato un colpo al cuore. Per tutti. Willy è un simbolo di generosità, altruismo, senso civico e di coraggio: per difendere un amico in difficoltà ha sacrificato la sua giovane vita.

Abbiamo voluto rendergli omaggio con questo murale a Colleferro.

Un’opera d’arte creata dall’artista Lucamaleonte per rendere immortale il volto e il sorriso di Willy, che continueranno a vivere in tutti noi”.

Willy, lo ricordiamo, è stato ucciso a botte lo scorso settembre proprio a Colleferro. I presunti responsabili del ortale pestaggio, i fratelli Bianchi, sono attualmente in carcere.