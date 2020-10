Dalla Regione Lazio stanziati 10 milioni di euro ai ristoratori: i fondi sono finalizzati a rimborsare il 30% della spesa di acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio DO (Denominazioni di Origine), IG (Indicazioni Geografiche) e Pat (Prodotti Agroalimentari Tradizionali).

BANDO APERTO

È stato pubblicato ieri il bando Bonus Lazio Km0 che destina 10 milioni di euro al settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio.

Il bando, che è già aperto, prevede un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher a titolo di rimborso ai ristoratori pari al 30% della spesa effettuata per l’acquisto di prodotti DO (Denominazione di Origine), IG (Indicazione Geografica) e PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del territorio laziale.

IMPORTO

L’importo del contributo varia a seconda dell’importo dell’acquisto: da minimo di 500 euro per una spesa di almeno 1.667 euro a un massimo di 5.000 euro per una spesa di almeno 16.667 euro.

A CHI SI RIVOLGE?

Possono partecipare al bando gli operatori della ristorazione con sede nella regione Lazio che abbiano come attività primaria o secondaria uno dei seguenti codici ATECO:

ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11 );

); attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12 );

); ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50 );

); catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00).

L’obiettivo dell’incentivo è promuovere misure di aiuto che consentano la ripresa delle attività colpite dall’emergenza covid-19.

