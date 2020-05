E’ partita la Fase 2 della pandemia. Quella della ripresa, della ripartenza, del ritorno ad una sorta di normalità.

E’ arrivata dopo oltre sessanta giorni di una quarantena che in molti hanno definito una prigionia forzata ma comunque affrontata in nome di un bene prezioso e non replicabile che è la vita umana.

E si sta affermando all’insegna di una vera e propria libertà vigilata.

E’ vero che di settimana in settimana, di giorno in giorno, dal Governo ai Comuni si procede, a suon di ordinanza, ad allentare la morsa.

Ma è anche vero che per quanto concerne le singole persone non è cambiato nulla.

I tre pilastri della lotta al Covid 19, quelli che di fatto hanno consentito dopo tre mesi di tirare un piccolissimo sospiro di sollievo, mascherina, guanti ed igiene delle mani e personale, e distanziamento restano il mantra da seguire alla lettera.

Questo significa uscire con maggiore leggerezza, andare al ristorante, o a fare la spesa ma sempre con questi presidi.

Regole talmente semplici da sembrare scontate e che, per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone stanno seguendo alla lettera.

Peccato che per colpa, il termine colpa è voluto, di qualcuno si sia costretti ad attuare misure straordinarie, sotto il profilo dei costi e del dispiego di forze, per effettuare controlli a tappeto ed assicurarne il corretto utilizzo.

Essere liberi comporta il grado massimo di responsabilità. Sapere che rispettare tre semplici regole garantisce la salute nostra e di chi ci è accanto è un dovere indispensabile se vogliamo far valere i nostri diritti.

E non riesco a capire nè ad accettare che per tutelare la nostra vita, quella delle persone che amiamo, sia necessario vivere in un sistema di “libertà vigilata”.

E tutti coloro che urlano e si dimenano contro multe e controlli non dovrebbero prendersela con forze dell’ordine e volontari ma con il vicino di casa, o il nipote, o il proprio figlio.

Non dovrebbero prendersela con chi potrebbe occuparsi di questioni ben più importanti che di assicurarsi che si rispettino le distanze o non si utilizzi la mascherina per coprire le orecchie.

Stiamo spendendo risorse per farci dire quello che dovremmo ormai sapere e che dovremmo fare senza bisogno di tirate di orecchie.

Il fatto che servano imposizioni, ordinanze, minacce di chiusure è uno spettacolo indegno per un Paese che si definisce civile.