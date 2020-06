Da Matano alla Marcuzzi, passando per il ministro Gualtieri e il cantante Tommaso Paradiso per citare solo i più recenti, i vip e i politici confermano la loro passione per il litorale pontino.

Nel weekend lungo legato alla festività di San pietro e paolo sono tanti quelli che hanno scelto di trascorrere qualche giornata al mare.

Il ministro Gualtieri ha optato per la spiaggia di Minturno, Matano e Paradiso ad una scappatina a Ponza, la Marcuzzi, bella più che mai e con un fisico mozzafiato, in queste settimane ha scattato immagini mozzafiato di tramonti e spiagge tra Sabaudia e San Felice.

Ad aprire le danze sono stati gli ex alleati Di Maio e Salvini, rigorosamente in coppia, che si sono dedicati piccoli momenti di relax.

Aspettando ovviamente la coppia regina dell’estate pontina formata da Ilary Blasy e Francesco Totti.

Il tutto mentre l’estate sembra essere iniziata almeno in località come San Felice Circeo, Ponza, Ventotene e la stessa Sabaudia sotto i migliori auspici in termini di affluenza.

Un pò meno sotto quella degli assembramenti considerato che dalle immagini che circolano ache sui social molto spesso sono il filo conduttore di aperitivi e serate.