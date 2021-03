La questione dei daini del Parco del Circeo torna in primo piano grazie all’intervento delle principali associazioni animaliste nazionali, la cui voce viene riportata da Piero Vigorelli, ex sindaco di Ponza nonché giornalista televisivo prima alla Rai, quindi a Mediaset.

Il testo riportato da Vigorelli è condiviso, tra le altre, da ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali), Gaia Animali&Ambiente (che l’anno scorso ha promosso il convegno a Montecitorio a difesa dei daini), Animal Aid Italia, Arcamica Onlus, Earth (Associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali), AM.AN.T. Odv (la Consulta per gli animali di Forza Italia), LNDC (Lega Italiana a difesa del cane e degli altri animali).

Il problema è noto: all’interno del parco i daini hanno trovato un habitat favorevole e si sono moltiplicati rendendo in pratica impossibile la loro gestione. Da qui il bando dell’ente parco che vuole cercare una nuova sistemazione agli esemplari in sovrannumero.

“I Daini del Circeo sono a rischio vita – questo l’incipit della nota – Sono stati recentemente pubblicati, infatti, tre bandi che riguardano la cessione di questi animali, prevedendo però, oltre all’adozione da parte di enti e associazioni, anche la traslocazione in aziende alimentari o faunistiche venatorie.

Anche se apprezziamo l’apertura del Parco Nazionale del Circeo per la teorica possibilità di adozione dei Daini – continua il comunicato – ravvisiamo che non vi è alcuna priorità o prelazione alle adozioni e a soluzioni non cruente.

Inoltre, siamo fortemente preoccupati per i numerosi paletti imposti proprio a chi vuole salvare gli animali, che però non sono previsti per le aziende alimentari o faunistiche venatorie, dove i cacciatori potranno divertirsi a sparare a queste creature!

Secondo le associazioni firmatarie, tra le richieste per chi adotta, vi è la creazione di un cordolo di cemento lungo chilometri per circondare l’area in cui dovrebbero stare i daini, che è ovviabile semplicemente con una buona rete elettrosaldata.

Dubitiamo che aziende faunistiche venatorie abbiano tali strutture. D’altro canto non le ha neppure il Parco Nazionale del Circeo che, al contrario, ha recinzioni fatiscenti che consentono ai Daini – ma non solo – di attraversare le strade e che necessiterebbero di essere riparate”.

Altra preoccupazione è rappresentata dai tempi ristretti per partecipare al bando. “Siamo perfettamente consapevoli che i daini non sono “Bambi”, così come tutta la fauna selvatica non è quella rappresentata nei cartoni animati e favole, e siamo altresì consapevoli che la loro gestione non può essere improvvisata e deve garantire alcuni standard, – ad esempio impedire la fuga e la riproduzione.

Proprio per questo, occorre più tempo (il bando attuale scade il 7 aprile). Non vorremmo veramente che enti e associazioni che possono ospitare gli esemplari, siano costretti a rinunciarvi, consentendo il via libera alle uccisioni degli animali.

Le associazioni lanciano un pubblico appello sia al Presidente del Parco, già dimostratosi sensibile al tema, sia al Ministero dell’Ambiente.

Mentre si stanno valutando anche azioni legali, chiediamo subito che sia data assoluta precedenza alla salvaguardia della vita degli animali, e chiediamo che sia presa in considerazione anche la possibilità che il Parco stesso, in una zona delimitata, possa tenere i Daini sterilizzando le femmine, in modo da impedire ogni riproduzione.

La responsabilità di una decennale mancata gestione di questi animali, è dell’ente Parco.

Occorre collaborare, e non condannare a morte i Daini, facendo pagare loro il prezzo di inadempienze e errori umani”.