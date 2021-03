E’ stato prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze – per l’anno 2021- per l’adozione dei daini e anche per gli altri bandi per la cessione degli animali in esubero nel Parco nazionale del Circeo a scopo alimentare e alle aziende agri-turistico-venatorie, fino al giorno 07 aprile 2021 alle 13. Prorogato anche l’avviso pubblico per la partecipazione al corso formazione per operatore abilitato alle operazioni connesse al piano gestionale di controllo del daino, fino al 12 marzo 2021 alle 13.

Si tratta dei primi bandi di cessione nell’ambito del Piano di gestione del daino nel Parco Nazionale del Circeo e, data la sua durata pluriennale, per le successive annualità si prevede anche la possibilità di una loro riproposizione.

I vandi per la cessione dei daini e l’Avviso per il corso di formazione per operatore abilitato, sono visionabili e scaricabili dal sito dell’Ente Parco Nazionale del Circeo al seguente link: (http://www.parcocirceo.it/amministrazione-trasparente.php?l1=5)