Procede la discussione in Comune a Latina sul piano di utilizzo arenile (Pua).

Tra i temi trattati nei giorni scorsi in commissione quello degli ormeggi. Da anni, infatti, sul litorale pontino accedere al mare per le imbarcazioni da diporto è diventato quasi impossibile.

Il consigliere Maria Grazia Ciolfi con delega alla marina ha focalizzato l’attenzione proprio su questo punto.

“Anche sulla scorta delle innumerevoli istanze giunte dai diportisti avevo proposto la previsione di un ampio scivolo di alaggio pubblico. A mio avviso – ha spiegato Maria Grazia Ciolf – questo rappresenta la conquista di un obiettivo strategico importantissimo che sarà il punto di partenza da cui poter procedere per ripensare la ripresa del diportismo anche intorno al canale Mascarello”.

All’incontro era presente anche una rappresentanza dell’associazione “Noi e il Mascarello” che da anni porta avanti una battaglia quotidiana affinchè Latina sia dotata non solo di punti di alaggio ma soprattutto di un litorale attrezzato con servizi e un’offerta capace di ridare sviluppo a tutta la marina.

“Abbiamo appreso in questo contesto – spiega il vice presidente dell’associazione “Noi e il Mascarello”, Maurizio Scalia – anche grazie all’illustrazione dell’architetto Pacella che le nostre istanze sono state recepite. In particolare è importante la realizzazione dello scivolo di 18 metri che potrà dare risposte concrete, al momento della realizzazione, ai tanti diportisti che sono costretti ad emigrare per poter mettere in mare le proprie barche”.

Previsti, nel’area a ridosso di Passo Genovese, anche degli ormeggi la cui concessione, a differenza dello scivolo che sarà pubblico, sarà messa a gara.

“In questo contesto – continua Scalia – è importante procedere alla riqualificazione di Passo Genovese per il quale abbiamo presentato al Comune, in un recente passato, un progetto di massima che ci auguriamo possa trovare attuazione nell’ottica di dare ad oltre 500 imbarcazioni, tra quelle del territorio e quelle provenienti dall’area romana, la possibilità di avere punti di alaggio e servizi all’altezza delle loro esigenze. Tra questi non possiamo dimenticare il nodo parcheggi che deve trovare una soluzione concreta ad oggi, purtroppo, neanche prospettata”.

Si guarda al futuro, al piano di utilizzo dell’arenile, ma è indispensabile ragionare e gestire anche il presente.

Oggi, infatti, l’unico accesso al mare per i diportisti è rappresentato dalla darsena collocata a Rio Martino.

Una struttura che sta cadendo a pezzi, costantemente oggetto di riparazioni ed interventi da parte dei diportisti, perchè si stacca dalla sponda e sta pian piano affondando.

Per evitare che la darsena scompaia nelle acque del mare e dell’inerzia, si è tenuto in questi giorni anche un incontro tra l’associazione “Noi e il Mascarello”, e il presidente della Provincia, Carlo Medici, alla presenza del capo di gabinetto, Enrico Tiero.

“Ad ottobre 2019 abbiamo presentato un progetto, dell’importo approssimativo stimato in 15mila euro, per la messa in sicurezza della darsena di Rio Martino al presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici che ci aveva detto che lo avrebbe fatto suo. Il presidente nella riunione di martedì ci ha ribadito la disponibilità e l’impegno ad intervenire. Sulla scorta di questo impegno – conclude Scalia – presenteremo un altro progetto in Provincia per ridefinire tutta la piattaforma, a costi quasi invariati, ma dando anche più spazio alle imbarcazioni nella fase di scarrellamento. Ma bisogna fare presto, il cassone di cemento della darsena di Rio Martino è sfondato, se non si procede alla riparazione o sostituzione immediata anche l’unica possibilità di mettere in mare le barche andrà perduta per sempre”.