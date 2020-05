Nulla ha fermato un ragazzo di 23 anni che da tre anni molestava, con pedinamenti, messaggi costanti sui social, minacce e richieste costanti di incontro, una ragazza.

Il giovane, di nazionalità albanese, è arrivato anche a violare me misure in atto per il contenimento del contagio da Covid 19 pur di continuare a perseguitare la sua vittima.

Lo stalker è quindi partito da Latina per raggiungere, in treno, Lucca dove risiede la ragazza conosciuta all’università.

Arrivato sotto casa ha citofonato spacciandosi per un poliziotto ma la mamma della ragazza, non credendogli, ha allertato subito il 113.

Immediato l’intervento di una squadra volante. Il 23enne avrebbe raccontato agli agenti di essersi recato a Lucca per far visita ad un parente.

Ricostruita la vicenda sono scattate le manette per stalking e questa mattina si è svolta l’udienza di convalida all’esito della quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Latina.

Per lui anche una sanzione per aver violato le norme anti Covid.