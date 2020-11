Unaa richiesta chiara al direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, affinchè, anche e non solo in concomitanza con il dilagare della pandemia legata al coronavirus, si aumentino i servizi sanitari e l’assistenza territoriale.

Un modo per chiedere uno stop all’impovverimento in corso da tempo e che vede in prima linea il Comitato di Salute Pubblica pro Ospedale degli Eroi di Minturno e Ospedale Mons. Luigi Di Liegro di Gaeta, tramite i suoi fondatori Marcello Caliman (Italia Nostra Onlus), Franco Conte (Confconsumatori Latina) e Franco Valerio (Associazioni Pendolari Stazione Minturno Scauri).

“L’epidemia di covid-19 in corso non può giustificare la situazione in cui versano tutte le PAT – Presidio Ambulatoriale Territoriale – della provincia pontina. In particolare il Dono Svizzero di Formia è in totale crisi nonostante l’impegno fuori discussione di tutto il personale. Ci giungono accorati appelli da quando è tornato all’accettazione di contagiati da covid-19 che si trovano a coabitare nello stesso corridoio con gli assistiti per altre tipologie, costringendo quest’ultimi a sostare all’aperto. E quando le condizioni atmosferiche saranno avverse?”.

Interrogativi legittimi a cui si aggiungono i dubbi legati ai Punti di assistenza territoriale che, in concomitanza con la seconda ondata, hanno visto una riduzione dell’orario di operatività per consentire al personale di essere messo a disposizione degli ospedali.

“Ci soffermiamo su quello di Minturno. Il laboratorio di analisi apre all’utenza alle 7.30 e il “coprifuoco” governativo scatta alle 22.00. Ebbene non sarebbe il caso – nelle more della riapertura h24 – che il Pat si attivi alle 7.30 per eventuale assistenza all’utenza che viene sottoposta ai prelievi (con alta percentuale di anziani), in caso di malore e ancora garantire ulteriori due ore serali sino al coprifuoco? Ma chiediamo innanzitutto al direttore generale di tornare alla situazione estiva h24, vi sono graduatorie che si possono far scorrere per assumere infermieri o favorire la mobilità con il rientro di personale nel loro territorio”.

Il timore è che sia lasciato al caso quanto, al contrario, dovrebbe essere frutto di un lavoro costante ed attento a tutela della cura e della salute dei cittadini.

“In caso di malore o di assistenza a terzi chi stabilisce dalle 22 alle 5 del mattino successivo se è giustificato il ricorso a gli ospedali di Latina, Aprilia o Formia? Le forze dell’ordine – concludono – che possono giustamente fermare le auto per controlli? Siamo stanchi di essere vittime di una sanità che regredisce, egregio direttore generale ci ridia il servizio h24 e nelle more un ampliamento immediato di 2 ore e mezza, dalle 7.30 alle 2″.