Lo stabilimento Paone di Formia ha donato 20 quintali di pasta al Comune di Lanuvio, da destinare alle famiglie più bisognose che maggiormente risentono, dal punto di vista economico, delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia.

A ritirarla a Formia sono stati i volontari della protezione civile che da oggi inizieranno a smistarla e a consegnarla con la collaborazione della Caritas di Lanuvio e Campoleone.

I responsabili dello stabilimento Paone hanno spiegato che hanno voluto contribuire a limitare i disagi ai nuclei familiari in difficoltà in un momento difficile per tutti.