Sempre più ricco il parterre di pontini presenti all’edizione 2020 del festival di Sanremo.

Non solo cantanti e vocalist ma anche la parrucchiera Simona Capuano con il team di “Al Pacino Look Maker” service Rai.

Tutti al 70° Festival della Canzone Italiana, dai concorrenti agli ospiti, prima di essere inquadrati da telecamere e riflettori, stanno passando sotto le spazzole, gli asciugacapelli e il tocco di classe del gruppo di “Al Pacino” che da anni segue gran parte delle produzioni Rai più importanti.

Nel team ci sono i migliori professionisti provenienti da tutta Italia tra cui Simona Capuano, unica del sud pontino.

Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, Alba Parietti, Lorella Cuccarini, Anna Falchi: il dietro le quinte è pieno di grandi volti del piccolo schermo che presto finiranno nella galleria del salone di Fondi.

“Tutto fa parte di questa straordinaria avventura che è Sanremo – spiega Simona Capuano – da una parte il tour de force per donare un look perfetto a i big pronti a salire sul palco o a seguire lo spettacolo dal pubblico, in prima fila, e sempre con un obiettivo puntato su trucco e messa in piega; dall’altra il ritorno alla quotidianità, giorni più tranquilli durante i quali è possibile mettere in pratica l’esperienza acquisita all’Ariston e condividerla con clienti e colleghi”.

Anche se, rispetto allo scorso anno, il direttore artistico Amadeus ha lasciato grande libertà, ogni dettaglio resta top secret prima del debutto serale: dagli sketch con Fiorello a, naturalmente, look e acconciature.