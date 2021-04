Controlli a tappeto nel periodo delle festività pasquali da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio Nettuno, con la collaborazione degli uomini del Reparto Mobile, della Sezione Operativa della Questura di Roma, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e delle Polizie Locali di Anzio, Nettuno ed Ardea in tutta la zona del litorale.

Le forze dell’ordine hanno effettuato servizi mirati a garantire il rispetto della normativa attualmente vigente volta al contrasto della diffusione del virus COVID 19. Per la precisione, sono state 1142 le persone controllate, e 13 quelle sanzionate.

Tra le persone controllate un uomo della provincia di Latina, poi sanzionato, che partito da Cori si era recato al mare a Capocotta per prendere il sole in una spiaggia nudista e stava facendo rientro a casa passando per Anzio.