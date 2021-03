Parte questa sera, su Rai 3 e durerà per tre mesi, dal lunedì al venerdì dalle 20.20, Via dei Matti numero Zero, un programma realizzato dal pianista Stefano Bollani e dalla moglie Valentina Cenni.

Una produzione che vedrà tra i protagonisti, dietro le quinte, anche l’accordatore pontino Mauro Buccitti, di Cisterna.

“25 minuti per cantare, ma anche per scoprire tante cose nuove sulla musica, sulla sua storia, sulle sue proprietà e sul perché è un elemento così fondamentale per l’esistenza di tutti noi”.

Questo il modo in cui il maestro Bollani presenta questa trasmissione, che non mancherà di portare il buonumore nelle case degli italiani che sceglieranno di collegarsi con Rai 3.

Per quanto riguarda la collaborazione con Buccitti, lo stesso accordatore pontino ha confettato di lavorare col maestro ormai da 25 anni e non ha nascosto la stima per il professionista, e soprattutto per l’uomo.