Il centro unico di prenotazione dell’ospedale Santa Maria Goretti (presso il padiglione Porfiri) è chiuso ormai da mesi.

Il provvedimento era stato assunto in coincidenza con l’emergenza Covid e nonostante la ripartenza di tutte le attività da oltre un mese, la struttura non è ancora accessibile al pubblico.

Una situazione che sta creando non pochi disagi ai cittadini costretti a recarsi all’unico centro Cup disponibile, quello di Largo Celli, con i problemi di assembramento che ogni giorno sono visibili.

Gli stessi che il 24 giugno hanno richiesto, per riportare la situazione alla tranquillità, l’intervento delle forze dell’ordine.

Il tutto a danno delle fasce più delle deboli come anziani e disabili alle prese in queste settimane anche con temperature torride.

“Gli utenti dopo aver effettuato le prestazioni specialistiche presso l’ospedale di Latina sono poi costretti a recarsi nell’unico Cup aperto, quello del Poliambulatorio Asl di Largo Celli, per il pagamento del ticket. Si assiste – spiega il presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone – ogni giorno ad attese spesso lunghe, file e disagi di ogni tipo per i cittadini. A regolare gli accessi presso il Cup di largo Celli c’è il personale della Croce Rossa, che controlla la temperatura, fornisce i ‘numeretti’ e cerca di tenere la situazione sotto controllo. Sono però numerosi gli utenti che sotto il sole devono aspettare il loro turno per pagare”.

E’ chiaro che questa soluzione non può protrarsi per troppo tempo e sarebbe il caso di organizzare i servizi rendendoli più vicini ai cittadini e non più lontani.

“Il pagamento di un ticket non può trasformarsi in un calvario. Compito di ognuno di noi è facilitare le cure non complicarle. Più si rende la vita facile al cittadino, meglio è per tutti.

Considero quindi doveroso ripristinare la prassi pre-Covid, dal momento che tutte le attività ambulatoriali sono state riattivate. Per questo intendo chiedere al direttore generale dell’Asl di Latina il ripristino degli sportelli Cup dell’ospedale Goretti, venendo incontro alle esigenze di numerosi utenti di Latina e dei territori del suo hinterland”.