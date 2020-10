L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, solo 48 ore fa continua ad alimentare polemiche soprattutto da parte di ristoratori e addetti al settore che risulta essere il più penalizzato.

Nel mirino, in particolare, la decisione di limitare ad un massimo di 20 persone i partecipanti alle feste private, anche conseguenti a cerimonie religiose.

“Al di là della assurda tempistica di un’ordinanza che nel giro di poche ore di fatto costringe ad annullare tutte le feste e le cerimonie in programma già dal giorno seguente, è pura follia – interviene Alessandro Circiello, portavoce Federcuochi Italia e presidente della FIC Lazio – estendere tale provvedimento indistintamente a tutte le strutture. I locali che ospitano feste, matrimoni, battesimi, ecc. sono sempre di grandi dimensioni e possono pertanto assicurare il giusto distanziamento sociale per un numero di persone sicuramente molto maggiore, come stabilito nel decreto del presidente Conte. Pensare poi di limitare a 4 le persone che possono sedere insieme al ristorante mi sembra illogico, poiché se viene osservata la giusta distanza tra tutti i commensali questo limite risulta superfluo”.

Che le scelte attuate avrebbero sollevato critiche feroci era nel conto ma l’esigenza di titelare la salute pubblica ed evitare nuovi lockdown, nelle motivazioni addotte dalla regione e sostenute dalle istituzioni locali, era e resta la priorità.

“In queste ore migliaia di ristoratori, gestori di bar e albergatori della provincia di Latina saranno costretti a mandare al macero quintali di materie prime già acquistate per il fine settimana. Non solo resteranno senza incassi ma avranno comunque l’onere di pagare il personale. Quale scienziato – conclude Circiello – ha tirato fuori dal suo magico cappello questa geniale disposizione?”.

Non si è fatta attendere la risposta del direttore generale della Asl di Latina che torna, anche se non dovrebbe essercene bisogno, a sottolineare che i provvedimenti assunti oggi non sono nulla a confronto di quello che potrebbe accadere, sotto il profilo sanitario, economico, e della vita stessa per i cittadini di Latina e provincia.

“Quando viene adottata una ordinanza che introduce delle restrizioni, a seconda dei punti di vista particolari, è possibile che alcuni possano individuare elementi di illogicità. Ad altri, invece, appare del tutto illogico che in un contesto pandemico in evoluzione, con incrementi di positivi così importanti come quelli registrati sul territorio di Latina, non si faccia nulla o si possa – spiega Giorgio Casati – immaginare che il provvedimento si basi sull’ipotesi che il contagio sospenda la sua azione in attesa che possano essere evasi gli impegni già assunti per i giorni successivi. In provincia di Latina, purtroppo, non sono poche le situazioni di positività derivate da feste organizzate a seguito di cerimonie”.

Purtroppo, infatti, il problema non è l’ordinanza ma il Covid che non si ferma.

“Potremmo chiedere alle persone ricoverate o positive isolate al loro domicilio, a seguito di quegli eventi, quale provvedimento adottare. Il vero tema da porre sul tavolo della discussione non può certo essere – conclude Casati – il disappunto sul contenuto di un’ordinanza inevitabile per la situazione in essere, ma piuttosto come agire in modo sinergico, tra istituzioni e associazioni di categoria per risolvere un problema che, se non affrontato in modo efficace, rischia di produrre effetti devastanti per tutti”.