Il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, alle prese con quella che ha i tutti i contorni di una crisi di metà mandato.

Il sindaco, prima donna ad essere eletta ai vertici del Comune pontino, è alle prese con non pochi grattacapi.

I tempi della campagna elettorale sono terminati e passare dalla teoria alla prassi si è rivelato più complesso del previsto.

Per questa ragione una netta sterzata ad un’azione amministrativa e ad una gestione della cosa pubblica che molti cittadini, e non solo gli esponenti dell’opposizione hanno spesso definito autoreferenziata, sembra essere tanto necessaria quanto non più rinviabile.

Arriva così quello che la Gervasi stessa ha definito il “Patto per Sabaudia“.

Che altro non è se non una ricerca di condivisione sugli obiettivi da raggiungere.

“Sin dal mio insediamento ho sostenuto – spiega la Gervasi – la linea della condivisione, di una attività amministrativa rispondente alle esigenze dell’intera collettività di Sabaudia. La volontà, che intendo ribadire con forza, è di creare occasioni di dialogo sui macro-temi della comunità condividendo strategie di intervento e approdando così ad una visione a 360 gradi che possa prendere in considerazione tutti gli interlocutori e portatori di interesse del territorio”.

L’invito, secondo le indicazioni concordate in capigruppo, è rivolto a consiglieri, movimenti politici e quanti operano per il bene pubblico e intendono condividere obiettivi e azioni concrete volte unicamente al benessere della collettività nel suo complesso.

Dal prossimo 25 gennaio avranno inizio gli incontri, che si concorderanno con il sindaco, con chi vuole aderire al patto offrendo il proprio contributo concreto al territorio.