Un intervento a sostegno delle aziende florovivaistiche.

Questo quanto auspicato dal deputato formiano dei 5 Stelle Raffaele Trano.

In una nota, l’esponente politico ha sottolineato come tutto il settore, ed in particolare quello pontino, siano stati messi in ginocchio dal lock down.

Curare i fiori e poi non poterli vendere per l’annullamento di tutti gli eventi (comunioni, matrimoni, compleanni ecc.).

Allo studio ci sarebbe una riforma dell’intero settore anche se, sottolinea Trano, bisogna anche pensare all’immediato.

“Torno a chiedere al Governo – si legge in una nota diffusa oggi dall’ufficio comunicazione dell’onorevole – l’istituzione di un fondo straordinario, come avevo già fatto durante il lockdown insieme alla collega Nadia Aprile, oltre alla quantificazione dei danni e delle perdite di chances che tramite alcuni consiglieri avevamo fatto pervenire informalmente alle Regioni Lazio e Puglia”.

Trano, infine, auspica che ci sia il sostegno da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ambito europeo e del Consiglio Agricoltura e Pesca per l’attivazione di misure straordinarie per la gestione della crisi, che possano garantire liquidità alle aziende e compensi per il mancato reddito.