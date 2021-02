Presso gli uffici dell’Ordine degli avvocati di Latina è stato istituito l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, un valido strumento di supporto, sia per le piccole imprese non soggette alle procedure concorsuali, che per i cittadini in difficoltà debitoria, volto a gestire efficacemente il fenomeno del sovraindebitamento.

L’obiettivo è quello di facilitare il debitore nella formulazione di un accordo con i propri creditori, o di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Gli strumenti messi a disposizione dalla norma, al fine di supportare il richiedente sono tre e precisamente: il piano del consumatore, al quale può accedere solo il privato; l’accordo con i creditori, e la liquidazione del patrimonio alle quali possono accedere sia le imprese “non fallibili” che i privati.

Il Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Latina, Avv. Gianluca Carfagna, esprime la massima soddisfazione per questo ulteriore risultato ottenuto e tal proposito dichiara: “Alla procedura in oggetto sono state applicate le nuove norme sulla materia, infatti con la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), avvenuta con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sono state tra l’altro introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento, applicabili anche alle procedure pendenti al 25 dicembre 2020, data di entrata in vigore della conversione.

In particolare l’art. 4 ter del Decreto Ristori, al fine di semplificare delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, ha previsto:

– l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;

– l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un’origine comune;

– l’inclusione nella definizione di “consumatore” anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;

– la previsione della allegazione alla proposta di piano del consumatore – e alla domanda di accordo di composizione della crisi – di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura;

– quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. In più altra novità riguarda il nuovo concetto di meritevolezza che si ricava agevolmente già dalla riformulazione dei requisiti di ammissibilità delle procedure. Ed infatti, fermo restando che le procedure non potranno essere avviate quando il debitore abbia «già beneficiato dell’esdebitazione per due volte», il piano del consumatore non sarà ammissibile se il consumatore «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode» mentre l’accordo di composizione della crisi sarà inammissibile «se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori».

Inoltre, strettamente collegata al tema della è la disciplina dell’ipotesi in cui il debitore abbia fatto ricorso al mercato del credito ancorché un operatore professionale non avrebbe dovuto stipulare il contratto a seguito della valutazione (negativa) del merito creditizio. In queste ipotesi le legislazioni di altri paesi europei intervengono già sul piano del diritto sostanziale prevedendo, ad esempio, la non debenza di interessi ovvero la riduzione degli interessi convenzionali a quelli legali. Il legislatore italiano ha deciso, viceversa, per una sanzione di tipo esclusivamente processuale. Ecco allora la nuova norma: «il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».

Di questa circostanza dovrà dare conto il gestore della crisi nella sua Relazione che andrà allegata alla proposta di piano da presentare in Tribunale. Sempre in tema di novità il potere sostitutivo del giudice oggi già previsto per le procedure maggiori in materia di crediti erariali. Ed infatti, per l’accordo di composizione della crisi dove è determinante il raggiungimento della maggioranza dei creditori viene riconosciuto al tribunale un potere sostitutivo rispetto al comportamento del creditore-amministrazione finanziaria. Sul punto la nuova norma è chiara: «il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria». Novità importante riguarda, inoltre, l’esdebitazione dell’incapiente con l’introduzione di un art. 14-quaterdecies «il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento». Come detto le nuove norme si applicano anche alle procedure in corso e vengono coordinate con l’emergenza sanitaria, ovvero con una situazione che permette la riformulazione dei piani e degli accordi non ancora omologati a causa del Coronavirus.”