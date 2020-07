Il periodo di lockdown da poco terminato in Italia ha imposto cambiamenti in alcune abitudini delle persone, modalità alternative che però potrebbero continuare a rimanere presenti nella vita degli italiani anche dopo l’emergenza dovuta alla pandemia. Tra le abitudini che hanno subito mutamenti ci sono anche quelle di spesa.

I dati sulla spesa online in Italia

L’impossibilità o comunque la scarsa praticità nell’andare al supermercato durante la quarantena ha fatto crescere esponenzialmente il numero di persone che hanno deciso di fare la spesa online. I dati dell’Osservatorio eCommerce B2C evidenziano come gli acquisti dei consumatori su internet, nel 2020 nel comparto food & grocery, varranno 2,5 miliardi di euro, con una crescita del 55% rispetto al 2019. La componente più significativa è rappresentata dall’alimentare, pari all’87% del comparto; all’interno di questa categoria i prodotti da supermercato costituiscono il principale segmento online, per un valore di 854 milioni di euro. A seguire c’è la consegna di cibo a domicilio con 706 milioni (+19%) e l’enogastronomia con 589 milioni (+63%).

L’innalzamento rapido e repentino della domanda ha costretto ad un’accelerazione della digitalizzazione e di adeguamento delle risorse tra gli operatori, che a causa del lockdown hanno visto ampliarsi la platea dei consumatori nel canale digitale del food & grocery di ben 2 milioni di utenti.

E anche molte realtà più piccole sono riuscite ad adeguarsi, soddisfacendo la domanda di spesa online nei centri ridotti e nelle piccole comunità.

La crescita a livello territoriale

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i servizi come EasyCoop per fare la spesa online, e nel futuro si cercherà di essere sempre più presenti sul territorio italiano.

Dai dati emerge infatti come ci sia una certa differenza nell’idoneità del livello di servizio offerto a quel 73% di italiani che ha la possibilità di fare la spesa online: molto dipende in primo luogo dalla popolazione – si passa dai 10,5 servizi di spesa online da supermercato attivi in media nelle province con oltre 1,5 milioni di abitanti ai 5,2 dove la popolazione è compresa tra 650 mila e 1 milione, fino ai 2 quando il dato si ferma al di sotto dei 300.000 – ma la disparità è presente anche tra Nord e Sud – 4,5 servizi di spesa online per provincia mediamente attivi al Nord, 2,5 al Centro e 1,7 al Sud.

Meglio il food delivery, che è arrivato a servire il 100% del territorio dal punto di vista della copertura provinciale; se si considerano i singoli comuni, invece, nel 2020 il 16% è coperto da almeno un servizio di consegna di cibo a domicilio a fronte del 6,5% del 2019, con un’espansione continua anche nei centri più piccoli.

Il lockdown ha fatto provare agli italiani la comodità nell’effettuare la propria spesa online e, nonostante un livello di digitalizzazione del territorio nazionale non elevatissimo rispetto alle medie europee, si tratta di un’abitudine che senz’altro rimarrà radicata in molte persone.

D’altra parte, gli operatori si stanno attrezzando per soddisfare la richiesta in modo sempre più capillare e, se probabilmente la spesa online non soppianterà quella “classica” nel prossimo futuro, sicuramente rimarrà una via sempre più praticata.