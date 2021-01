La campagna di vaccinazione in Italia prosegue a rilento. Colpa dei ritardi nella consegna delle dosi del vaccina da parte dei colossi della medicina stranieri (Pfizer e Astrazeneca su tutti).

Per questo lo sviluppo di un vaccino italiano diventa una priorità, per cercare di uscire il prima possibile da questa pandemia che ha cristallizzato il paese facendolo sprofondare nella recessione.

In questa ottica la bella notizia è il via libera all’accordo di sviluppo Invitalia-Reithera. Il cda di Invitalia ha approvato il contratto presentato da Reithera che finanzia un investimento industriale e di ricerca da 81 milioni di euro.

Sul fronte della sperimentazione, “oggi partirà la preparazione della fase 2 dei test, nel giro di due settimane – a quanto riporta il sito fattoquotidiano.it – sarà conclusa e potranno partire i test. Se tutto procederà senza intoppi e la fase 3 porterà agli esiti sperati, a giugno potrebbe essere presentata la richiesta di autorizzazione”.

Decisamente contento di come stanno andando le cose l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “L’accordo tra Invitalia e ReiThera è un’ottima notizia, è infatti necessario puntare ad avere una indipendenza per quanto riguarda l’approvvigionamento di tutti i vaccini che superino i requisiti di EMA (Agenzia europea per i medicinali).

Il Commissario Arcuri ha accolto l’appello di procedere velocemente verso l’opzione del vaccino prodotto in Italia nel polo tecnologico di Castel Romano.

Dopo la conclusione positiva della Fase 1, grazie all’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani e resa possibile dall’intervento della Regione Lazio e del Ministero della Ricerca, adesso è necessario correre per completare le Fasi 2 e 3.

Avere a disposizione un’offerta vaccinale più ampia – conclude l’assessore – sicuramente consentirà in futuro di superare gli attuali ritardi e le mancate consegne. Il vaccino ReiThera-Spallanzani deve essere un vaccino ‘bene comune”.