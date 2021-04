All’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stato chiuso il centro vaccinazioni.

Con un sms la regione Lazio ha avvertito gli utenti che avevano prenotato la prestazione presso il tendone adibito all’esterno del nosocomio, che il loro appuntamento è stato trasferito al centro anziani, sempre a Latina. Nello stesso messaggio viene specificato che la nuova data con l’orario verrà comunicata a breve.

Ora la domanda, visto che non ci sono dichiarazioni ufficiali, è: perché?

La risposta potrebbe essere abbastanza semplice, anche se terribile nella sua portata. Ovvero: all’interno dell’ospedale non ci sono più posti letto disponibili per cui, dopo aver già riconvertito la cappella, anche il tendone è stato ‘requisito’ per ospitare i malati.

Conferme in questo senso arrivano un po’ da più parti ma, come detto, non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

La tanto temuto terza ondata, caratterizzata dalla alta contagiosità delle nuove varianti inglese e, soprattutto, brasiliana, sta facendo i danni che, purtroppo, erano attesi.

La speranza è che si riesca a superare questa ulteriore difficoltà, pagando un prezzo in termini di vite umane il più basso possibile…