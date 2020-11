“Un raggio di sole in queste settimane così dure”. Queste sono le parole che Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’INMI, ha usato per commentare i primi, positivi dati che riguardano il candidato vaccino italiano ReiThera, la cui sperimentazione clinica è in corso presso lo Spallanzani.

In una intervista con il quotidiano online Ilsussidiario.net Ippolito, oltre a fare il punto sulla sperimentazione in corso, ha parlato della “corsa al vaccino” che nelle ultime settimane sembra aver avuto una accelerazione. Una corsa che vede coinvolti centinaia di gruppi di ricerca di tutto il mondo e dove “conta arrivare bene più che arrivare per primi”.

Nell’intervista Ippolito affronta altri temi centrali, come l’individuazione di categorie e fasce di popolazione che dovranno essere vaccinate per prime, e la necessità di una campagna aperta e trasparente di comunicazione pubblica che, in un paese nel quale purtroppo si è diffuso negli ultimi anni un irrazionale rifiuto delle vaccinazioni, spieghi chiaramente quali sono i grandi vantaggi, ma anche i minimi rischi del vaccino. “Più che la costrizione conta la convinzione”, è l’opinione di Ippolito.