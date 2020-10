Mentre da altre parti, dopo essersi presa una pausa di riflessione per cerare di capire come comportarsi, decidono di ricominciare, alla R11 Simonetta di Latina hanno detto basta, almeno per il momento.

Quella che è una delle società più importanti della città, ma anche della provincia, a livello di settore giovanile, sospende le attività e gli allenamento a tutela del settore giovanile.

Nella nota diffusa dalla società si legge “In questi mesi abbiamo adeguato la nostra struttura e i nostri allenamenti in base alle indicazioni e avevamo ulteriormente modificato i protocolli di allenamento con l’ultimo DPCM con la consapevolezza di poter utilizzare l’allenamento individuale all’aperto per continuare a far allenare in sicurezza i nostri giovani calciatori.

Tuttavia, in virtù di comunicazione di vario titolo e confrontandoci anche con altre società calcistiche, abbiamo deciso di sospendere da oggi tutti gli allenamenti in attesa di una nuova comunicazione ufficiale da parte della LND.

Comprendiamo il disagio e anche la voglia di continuare a svolgere attività fisica ma in questo periodo così mutevole dobbiamo adeguarci a questo ennesimo sviluppo della situazione augurandoci che questo blocco potrà essere molto limitato nel tempo.

Invitiamo tutti a continuare a seguirci sui social network perché forniremo informazioni e indicazioni agli atleti”.

Quando, e se, la Ln prenderà una posizione ufficiale in merito alla questione, allora i campi dell’R11 riapriranno.