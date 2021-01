Continua a mantenersi particolarmente alto il numero dei nuovi contagiati dal virus covsars2 in provincia di Latina.

Anche oggi, dal report della Asl pontina, risultano ben più di 200 nuovi casi di contagio: 256 per la precisione. Un numero alto, anche se non altissimo, che conferma come qualcuno, durante il recente periodo festivo, non abbia osservato in maniera puntuale le prescrizioni individuate per evitare il diffondersi della pandemia.

Purtroppo, sale anche il conto dei morti. Nel report la Asl vengono segnalate quattro nuove vittime della pandemia: pazienti residenti a Latina, ed uno residente a Formia.

Nello specifico, i nuovi casi di contagio sono stati segnalati nei comuni di:

Aprilia 35

Bassiano 1

Campodimele 1

Cisterna 24

Cori 9

Fondi 20

Formia 23

Gaeta 8

Itri 2

Latina 39

Lenola 3

Maenza 2

Minturno 6

Monte San Biagio 4

Norma 1

Pontinia 7

Ponza 1

Priverno 4

Prossedi 1

Roccagorga 2

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 3

San Felice Circeo 10

Sermoneta 3

Sezze 12

Sonnino 7

Terracina 28

Infine, il report odierno segnala che sono guarite dal contagio 58 persone in provincia, il che porta il totale, dall’inizio di questo 2021, a 1100.