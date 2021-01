Schizza decisamente in alto il numero dei nuovi contagiati dal coronavirus in provincia di Latina. Come già accaduto ieri, anche oggi la cifra è da capogiro: sono 254 i nuovi contagiati, con pichi preoccupanti nl sud pontino ed a Sezze.

Continua la striscia di morte portata dalla pandemia: sono quattro le vittime odierne residenti nei comuni di Latina, Priverno e Terracina.

I nuovi casi sono stati registrati nei comuni di:

Aprilia 28

Cisterna 17

Cori 2

Fondi 30

Formia 26

Gaeta 17

Itri 12

Latina 32

Maenza 3

Minturno 3

Monte San Biagio 9

Pontinia 3

Priverno 6

Roccagorga 4

Rocca Massima 1

Sabaudia 4

San Felice Circeo 3

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 4

Sezze 16

Sonnino 8

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 3

Terracina 21

Anche oggi la Asl, infine, ha comunicato il numero delle persone che sono risultate negative al test di controllo: sono 2165, un numero molto elevato perché frutto di una una attività di recupero di dati pregressi.