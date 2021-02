Dopo una decina di giorni di dati confortanti ed incoraggianti circa l’andamento della pandemia in provincia di Latina, tanto che, anche grazie a questi dati, la regione Lazio è potuta rimanere in zona gialla, torna a salire la curva del contagio. E lo fa in maniera significativa.

Dal bollettino giornaliero della Asl di Latina, infatti, vengono segnalati 125 nuovi casi di contagio da covid 19, e due vittime, residente nei comuni di Cisterna di Latina e Cori.

I nuovi casi di contagio si sono registrati a:

Aprilia 6

Cisterna di Latina 13

Cori 8

Fondi 8

Formia 13

Gaeta 2

Itri 1

Latina 19

Minturno 2

Monte San Biagio 4

Pontinia 5

Ponza 10

Priverno 3

Roccagorga 3

Rocca Massima 1

Sabaudia 4

Sezze 8

Sonnino 4

Sperlonga 2

Spigno Saturnia

Terracina 9

Continuano, però, a essere di più le persone negativizzate: oggi sono state 144.