Sarebbe un finanziere di Sabaudia, ma che lavora a Roma, la prima persona della provincia di Latina contagiata dalla variante inglese del covid 19.

Impossibile stabilire, come sempre in questi casi, dove si possa essere contagiato: magari sul posto di lavoro, oppure duranti i viaggi giornalieri in treno.

L’esame svolto all’ospedale militare del Celio ha fugato ogni dubbio sulla natura ‘mutante’ del virus che lo ha colpito. Positive al tampone anche la moglie e la figlia, anche se le analisi per capir il ceppo del virus che le ha colpite sono ancora in corso.

La Asl di Latina, intanto, come succede in questi casi, ha avviato l’indagine epidemiologica. Compagni di scuola e insegnanti della figlia del militare, oltre ai colleghi di lavoro della moglie, si dovranno sottoporre all’esame per cercare altre eventuali positività.

Tutti sono stati posti in quarantena per evitare che il virus possa circolare.