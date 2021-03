Scuole chiuse anche il 30 e 31 marzo anche a San Felice Circeo. Anche in questo terzo comune della provincia di Latina, dopo Pontinia e Terracina, è stato deciso di prorogare la didattica a distanza.

“Visto l’evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 – hanno spiegato dall’amministrazione – il Comune di San Felice Circeo ritiene necessario adottare ulteriori misure volte a contrastare il più possibile la diffusione del virus.

In via precauzionale, per i giorni 30 e 31 marzo 2021 viene disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado ricadenti nell’intero territorio comunale”.