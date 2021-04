Covid, riscontrato un caso di variante brasiliana in provincia

Un caso di variante brasiliana è stato riscontrato in provincia di Latina, e nello specifico, a Fondi. Si tratta del primo caso sul territorio pontino e nella zona che per prima è diventata “rossa”. Anche il mese di marzo non si è chiuso bene, riportando 605 contagi totali.

Il tampone della paziente è stato spedito all’ospedale Spallanzani di Roma dove sarà attentamente analizzato e studiato. Intanto in città è stato attuato il protocollo valido per tutte le varianti del coronavirus, isolamento per il positivo e per i contatti stretti che tra qualche giorno faranno i tamponi.