Commercianti, esercenti, lavoratori scendono in piazza per manifestare, per chiedere garanzie per il proprio futuro.

Per solleciatre un dialogo e interventi rapidi per non essere cancellati, una volta per tutte.

Persone, famiglie, imprenditori che con il loro sacrificio hanno costruito non solo le proprie imprese ma che hanno contribuito a dare a Latina una identità, una storia, delle tradizioni.

Imprese che danno lavoro e sostentamento a migliaia di persone e che lo hanno fatto, nonostante tutto, anche nel periodo del lockdown reinventandosi, armandosi di bona volontà, facendo squadra per non farsi sopraffare da un’emergenza che si diffonde a macchia d’olio.

Da marzo a maggio abbiamo visto i ristoratori fare le consegne, auto promuiversi e promuovere il collega, abbiamo visto gli istruttori delle palestre fare lezioni sul web per restare al fianco dei propri atleti e supportarli nei momenti più difficili tra un sorriso, una battita e quegli allenamenti necessari per il benessere psico fisoco.

Oggi sono loro quelli che rischiano di pagare il presso più alto perchè hanno investito, si sono rimessi in moto, si sono adeguati, con investimenti notevoli per garantire la sicurezza dei clienti e dei cittadini, e nonostante questo subiscono le restrizioni più grandi.

Questi sono gi uomini e le donne che sono scesi nelle piazze di Latina e di altre decine di città italiane e che non meritano di vedere i propri volti “oscurati” dai fenomeni mascherati che colgono ogni occasione per offuscare con il caos, braccia tese, fumogeni o fischi iniziative mirate alla sopravvivenza non di uno ma di tutti.

Persone che si nascondono sotto le mascherine, che si coprono, come accaduto a Catania o in altre città, il volto con le sciarpe e che sono solo codardi che con questo modo di fare stanno aumentando l’esasperazione e la distanza tra le persone in un momento in cui, a causa del Covid, c’è più bisogno che mai di stare, seppure non fisicamente, vicini e coesi.

A tutte queste persone, che probabilmente non hanno nulla da fare e che hanno bisogno di mischiarsi tra persone perbene per potersi far notare e distruggere quello che li circonda uniti, diciamo di restare a casa.

Latina, l’Italia, il futuro non ha bisogno di loro, non ha bisogno di gente che sulla disperaziokne cerca una vetrina per le proprie insoddisfazioni.