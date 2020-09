Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 238 casi di cui 141 sono a Roma.

Quattro i decessi con numeri che – spiega l’assessore alla sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato – non ci consentono di abbassare la guardia come diciamo da giorni. C’e’ una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster familiari. Al momento non abbiamo situazioni di sofferenza nella rete, ma dobbiamo necessariamente mantenere alta l’attenzione. E’ fortemente monitorata la zona del sud pontino”.



Nello specifico, nella Asl Roma 1 sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e di questi cinque sono di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dalla Francia, uno dall’India e uno dalla Romania. 17 sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 70 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi tre sono i casi di rientro due dalla Spagna e uno dalla Romania. Trentuno sono i contatti di casi già noti e isolati e ventisette individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 24 i casi e si tratta di quattro casi di rientro, tre dall’Abruzzo e uno dalla Toscana. Tredici sono i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati e uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di quattro casi di rientro dalla Puglia e nove sono i contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi di rientro uno con link dalla Sardegna e uno dall’Ucraina. Dodici i contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nelle province si registrano 54 casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono trenta i casi e si tratta di cinque casi con link al cluster del mercato ittico dove è incorso l’indagine epidemiologica. Tredici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato e tre i casi di rientro dalla Romania. N

ella Asl di Frosinone si registrano nove casi e si tratta di sei contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano quattordici casi e si tratta di tredici casi con link al cluster di una RSA dove è incorso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registra un caso e si tratta di un caso individuato in accesso al pronto soccorso