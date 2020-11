E’ stato raggiunto l’accordo per l’effettuazione dei test anti covid nelle farmacie della regione Lazio.

A darne l’annuncio l’assessore alla sanità della regione, Alessio D’Amato, attraverso il portale sanitàlazio: “Accordo raggiunto tra la Regione e Federfarma Lazio che prevede di eseguire nelle farmacie i test sierologici e i test antigenici rapidi in piena sicurezza. Viene riconosciuto il ruolo delle farmacie e dei suoi operatori in prima linea nella lotta e il contrasto al COVID. Una sinergia importante con le farmacie laziali, che ancora una volta si sono dimostrate un punto di riferimento per i cittadini sul territorio. Si sta lavorando per dare maggior sicurezza ai cittadini e agli operatori sanitari che lavorano nelle farmacie”.

Naturalmente l’intesa è solo il primo passo. Sulla tempistica non ci sono pervenute notizie.