Retromarcia del covid in provincia di Latina. Complice la vicinanza del fine settimana, dove in genere i laboratori analisi processano un numero minore di tamponi, oggi la Asl di Latina ha comunicato che il numero dei nuovi contagiati dal virus in provincia è 49.

Purtroppo, però, continua la striscia di morte portata dalla pandemia. anche oggi sono decedute tre persone, residenti nei comuni di Latina (2) e Cisterna.

I casi di contagio si sono verificati nei comuni di:

Aprilia 5

Castelforte 2

Cisterna 4

Fondi 2

Formia 5

Gaeta 2

Itri

Latina 13 2

Lenola

Maenza 1

Minturno 1

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 2

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 2

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 1

Sezze 2

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 6

Dalla Asl di Latina fanno sapere anche che il numero delle persone prima positive al virus, che si sono negativizzate oggi è 94.