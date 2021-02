Si fa fatica a ricordare un numero così basso di nuovi contagi in provincia di Latina riportato dal bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Appena 38 nelle ultime 24 ore di cui quasi la metà, 16, nel capoluogo. Fanno specie, ad esempio, gli zero casi riscontrati in posti come Aprilia, Formia e Sezze, ad esempio, nei quali l’incidenza del virus nelle ultime settimane era stata devastante…

Certo, il fatto che oggi sia martedì e che i dati si riferiscano a ieri, quindi al giorno successivo alla domenica (con un numero di tamponi analizzati sicuramente basso rispetto al solito), va messo in conto. Ma, almeno a livello psicologico, questa notizia non può altro che riempire i cuori di gioia e speranza.

Un quadro nel quale si insinua, come una macchia scura, la notizia dell’ennesima vittima riconducibile al virus: si tratta di un paziente residente a Latina.

I pochi casi di contagio di oggi si sono registrati nei comuni di:

Cisterna di Latina 5

Fondi 2

Gaeta 1

Latina 16

Lenola 1

Monte San Biagio 1

Pontinia 2

Priverno 1

Sabaudia 3

Santi Cosma e Damiano 1

Terracina 5

Nel bollettino della Asl infine, troviamo anche il dato delle persone negativizzate nelle ultime 24 ore: 140.