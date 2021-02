E’ partita oggi, lunedì 15 febbraio, nella Asl di Latina, la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca, che ha ottenuto l’autorizzazione da Aifa per la popolazione di età maggiore di 18 anni e inferiore ai 55, basandosi sui dati di un’analisi pubblicata che ha incluso prevalentemente soggetti di tale età senza importanti fattori di rischio. Il vaccino AstraZeneca attualmente è utilizzato in Inghilterra, Germania e Francia fino ai 65 anni di età. L’Organizzazione mondiale della sanità ne auspica infatti l’utilizzo anche nella popolazione più anziana.

“L’introduzione di questo terzo vaccino – dicono dalla Asl – permetterà di vaccinare un’ampia fascia di popolazione che altrimenti non sarebbe stata vaccinata al momento, in quanto la produzione del vaccino Pfizer e Moderna è limitata ai cittadini ultraottantenni e fragili.

E’ molto importante bloccare il virus in modo massivo e sincrono impedendone la circolazione non solo nella popolazione più fragile, ma anche in quella meno fragile ma più esposta, riducendo i contagi evitando di non avere una terza ondata epidemica nei prossimi mesi. Per questo insegnanti, forze dell’ordine e lavoratori socialmente utili devono essere protetti affinché si preservino i servizi essenziali e irrinunciabili come l’educazione, la sicurezza e l’assistenza sociale come da raccomandazioni ministeriali”.

Riceveranno il vaccino anche medici liberi professionisti, farmacisti, odontoiatri e operatori socio-sanitario Oss. In molti però contestano non tanto l’efficacia del vaccino quanto il lungo periodo tra la prima e la seconda dose, 12 settimane, considerando anche che bisogna attendere ancora 3 settimane perchè sia pienamente efficace.

I centri di somministrazione del Vaccino AstraZeneca della Asl di Latina sono situati presso gli Hub di Latina in via Vittorio Veneto, presso il Centro Sociale Anziani e a Terracina presso l’ospedale Fiorini. Si tratta di un totale di 280 vaccinazioni nella prima settimana fino ad arrivare nella seconda settimana a 400 vaccinazioni. A Formia presto sarà attivato un nuovo centro che si affiancherà a quello presente all’ospedale Dono Svizzero.