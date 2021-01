Altro focolaio di coronavirus in una residenza per anziani nella zona meridionale della provincia di Latina.

Stavolta è toccato alla struttura per anziani di via Selva San Rocco, nel comune di Santi Cosma e Damiano. Dopo la segnalazione da parte della Asl della positività di alcuni operatori, la struttura è stata immediatamente messa in quarantena.

Lo scorso 28 dicembre l’ordinanza del sindaco, Franco Taddeo, che ha infatti disposto:

la quarantena di tutti gli ospiti, in attesa dei risultati dei tamponi molecolari;

l’accurata ed incisiva sanificazione della struttura, comprovata da idonea certificazione;

il divieto di ingresso di nuovi ospiti e di persone senza autorizzazione da parte del Responsabile della struttura;

la sospensione di tutte le attività esercitate, mediante l’apposizione di idonei cartelli di avviso;

la turnazione degli operatori, al fine di garantire l’assistenza agli ospiti.