Il covid non da tregua alla regione Lazio, ed allora servono interventi stringenti per cercare di contrastare il dilagare della pandemia, almeno fino a quanto la campagna vaccinale non abbia raggiunto tutte, o quasi, le fasce più deboli della popolazione.

In questo clima, il presidente della regione Nicola Zingaretti, firmerà oggi un’ordinanza con la quale si impone, agli studenti delle scuole superiori, il ritorno in classe non prima del 18 gennaio. Naturalmente, fino a quel termine gli studenti potranno andare avanti con le lezioni in didattica a distanza.

Continua, intanto, la campagna “Scuolasicura”, che offre a titolo gratuito, per tutti gli studenti dai 14 ai 18 anni e senza prescrizione medica, la possibilità di effettuare un tampone rapido. Stessa possibilità anche per il personale scolastico, che invece deve essere munito di prescrizione.

Le università proseguiranno con la didattica a distanza come previsto dal Dpcm nazionale.