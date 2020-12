Che il covid nel Lazio abbia assunto una forma più aggressiva? Non siamo in grado di stabilirlo dal punto di vista scientifico, ma i dati diffusi dalla regione dicono che in questi ultimi giorni si stanno riempiendo gli ospedali e, soprattutto, le terapie intensive. La situazione non è ancora tale da creare allarme, ma sicuramente bisogna tenere alta l’attenzione. Per il resto, oggi i nuovi positivi sono 817 (su quasi 10 mila tamponi analizzati), mentre sono fortunatamente (rispetto ai numeri dei giorni scorsi) appena 16 i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al 9%.

Nelle province si registrano 344 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 181 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 76, 77, 81 e 86 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 80 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 63, 85 e 89 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 56 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentasei i casi con link a RSA L’Assunta di Bassano Romano dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 79 e 92 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 27 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie

Nella Asl Roma 1 sono 214 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 81, 83 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 169 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ottantadue sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono 84 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri. Si registra un decesso di 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 63 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 62 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 92 anni con patologie.