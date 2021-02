Anche oggi, dalla Regione Lazio, l’intervento dell’assessore alla sanità, Alessio D’Amato, che ha reso noti i dati dell’andamento della pandemia sul territorio.

Oltre 11 mila tamponi analizzati oggi nel nel Lazio e oltre 18 mila antigenici, per un totale di oltre 29 mila test che hanno fatto registrare 1.089 casi positivi; 34 i decessi e 2.806 i guariti.

“Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre purtroppo aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%. I casi a Roma città tornano sotto a quota 600. Per quanto riguarda la tanto circolazione, nella nostra regione, delle così dette varianti del virus, il dato è il più basso d’Italia, ma ci attendiamo un incremento; la situazione resta delicata, bisogna mantenere alta l’attenzione.

Per quanto concerne il vaccino alle categorie a rischio al di sotto di 55 anni, che vengono vaccinate col farmaco Astrazeneca, nei primi due giorni l’adesione è stata molto alta, oltre il 97%. Assolutamente infondati i Dubbi su vaccino, è necessario vaccinarsi per far aumentare la percentuale di immunizzazione”.

Passando ai dati, nelle province si registrano 284 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 113 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 78, 84 e 85 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 114 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 67 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 82, 86 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 75 anni con patologie

Nella Asl Roma 1 sono 239 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono trenta i ricoveri. Si registrano sei decessi di 81, 85, 85, 86, 88 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 224 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Novantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 51, 74, 80, 83, 84, 86, 87, 89 e 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 108 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 63, 83, 90 e 95 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 75, 76, 82, 82 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 111 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 80 e 84 anni con patologie.