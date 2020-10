Si viaggia ormai su numeri altissimi nella regione Lazio, tra quelle italiane che effettua più tamponi e che scopre, di conseguenza, il maggior numero di persone contagiate dal virus sarScoV2.

Sono stati, infatti, oltre 20 mila tamponi analizzati oggi nel Lazio e si sono registrano 1219 casi positivi, 16 i decessi e 133 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi e’ 5,9%.

Preoccupato il commento dell’assessore alla sanità della regione Alessio D’Amato: “Queste sono le giornate più difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento.

Bene avvio sistema di prenotazione online dei drive-in, da ieri effettuate 5 mila prenotazioni e presto tutti i drive di Roma avranno accesso solo previa prenotazione online.

Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo.

La rete ospedaliera è entrata nella settima fase, programmati a regime circa 3.000 posti riservati a COVID”.

Il Lazio, quindi, sta provando a farsi trovare pronto davanti alla seconda ondata del virus ch però, almeno nelle previsioni, non dovrebbe intasare il sistema sanitario come successo in primavera. Almeno questo sperano le autorità sanitarie.

Nelle province si registrano 446 casi e tre i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono centouno i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 69 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano centocinquantanove nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano novantanove nuovi casi e si tratta di cinquantanove casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.

Nella Asl di Rieti si registrano ottantasette nuovi casi e di questi sessantasette con link al cluster della RSA San Raffaele a Borbona dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Venti i casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 1 sono 177 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano cinque decessi di 76, 88, 91, 91 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 233 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ottanta casi con link familiare o contatto di un caso già noto e settantotto i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 58, 61, 70, 72 e 102 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 133 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 35 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sette casi individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 107 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Undici i casi con link al cluster del Nomentana Hospital dove e’ in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 57 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentotto casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra un decesso di 79 anni con patologie.