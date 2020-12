Numeri incoraggianti, anche oggi, al netto del numero dei tamponi analizzati, quelli sulla diffusione del virus nella regione Lazio e diffusi dall’assessorato alla sanità.

Si quasi 13mila tamponi analizzati oggi, infatti, si registrano 946 casi positivi e 1149 guariti. Resta purtroppo alto il numero delle vittime, che sono ancora 44 in una sola giornata.

Dopo oltre due mesi, però, si torna sotto quota mille nuovi contagiati. Aumentano i ricoveri in ospedale, ma non quelli in terapia intensiva che, anzi, diminuiscono. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 7%.

Pronto il piano vaccini del Lazio, potenziale di 1 milione di somministrazioni al mese. La stima del valore RT è in calo e torna sotto 1.

Nelle province si registrano 305 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 120 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 79, 81 e 82 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 96 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 69, 74, 80 e 86 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 63 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 72 e 73 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 26 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 85, 92 e 95 anni con patologie.

Nella Asl Roma 1 sono 158 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Undici casi sono ricoveri. Si registrano tredici decessi di 72, 74, 79, 81, 81, 82, 82, 83, 89, 92, 96, 96 e 98 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 141 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantatre sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 58, 69, 81, 92 e 96 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 78, 78 e 85 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 185 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentaquattro i casi con link a casa di riposo San Carlo di Nancy a Frascati dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano sette decessi di 67, 73, 73, 74, 77, 81 e 88 anni con patologie.