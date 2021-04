Covid Latina, Lichtner: “Aperto l’ultimo dei reparti disponibili al Goretti”

“E’ stata una settimana critica”, così la dottoressa Miriam Lichtner, dirigente di Malattie Infettive all’ospedale Goretti di Latina ha iniziato l’incontro, in diretta Facebook, con il sindaco Damiano Coletta, per fare il punto sulla situazione dell’epidemia in città e in provincia.

Ormai da giorni è chiaro che l’ospedale è al limite e oggi è stato aperto l’ultimo dei reparti disponibili per accogliere i pazienti Covid.

“La maggioranza delle persone ricoverate – ha spiegato – sono pazienti gravi con una polmonite molto importante. E’ la terza volta che vediamo questa situazione e ne siamo chiaramente molto preoccupati.

Ci stiamo muovendo però su più fronti: l’ospedale, i vaccini ai pazienti fragili, e l’inizio dei monoclonali che dovrebbero inibire la malattia.

Si è abbassata la media dell’età delle persone coinvolte che è ora intorno ai 60 anni, quindi vediamo anche soggetti anche molto più giovani, dai 32 anni in su, con quadri polmonari molto importanti. Una situazione che non volevamo rivedere, e dall’altra parte le persone anziane che sono riuscite a vaccinarsi sono in riduzione.

Inquietante però vedere soggetti che non hanno fattori di rischio così evidenziabili ad una prima analisi che invece hanno polmoniti molto gravi”.